Sunuma ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, "Kızılcahamam kampımızda, ekonomide kur saldırılarına verdiğimiz cevabı, saldırının etkilerini gidermek için izlediğimiz politikaları, enflasyonla mücadeledeki başarımızı içeren sunumumuzu gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Albayrak,  katma değerli üretim temelinde büyüme öncelikli hedeflerin de anlatıldığını bildirdi.