Sunuma ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, "Kızılcahamam kampımızda, ekonomide kur saldırılarına verdiğimiz cevabı, saldırının etkilerini gidermek için izlediğimiz politikaları, enflasyonla mücadeledeki başarımızı içeren sunumumuzu gerçekleştirdik" dedi.
Bakan Albayrak, katma değerli üretim temelinde büyüme öncelikli hedeflerin de anlatıldığını bildirdi.
Bakan Albayrak'tan AK Parti kampında ekonomi sunumu: Büyüme öncelikli hedeflerimizi anlattık
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti kızılcaham kampının son gününde katılımcılara ekonomiye ilişkin bir sunum yaptı.
Sunuma ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, "Kızılcahamam kampımızda, ekonomide kur saldırılarına verdiğimiz cevabı, saldırının etkilerini gidermek için izlediğimiz politikaları, enflasyonla mücadeledeki başarımızı içeren sunumumuzu gerçekleştirdik" dedi.