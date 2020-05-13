Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile ilgili açıklama yaptı.



Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz.

''MİLLİ GELİRİN YAKLAŞIK YÜZDE 11'İNE DENK GELMEKTE''

Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir.

''KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN''



İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir. Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.''

VİDEO: CORONA VİRÜS ZARARINA KARŞI 19 MADDELİK EKONOMİ PAKETİ (EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI)

