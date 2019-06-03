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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız."
Enflasyon, mayıs ayında beklentilerin altında kaldı. Mayısta, Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,95, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,67 oranında arttı.