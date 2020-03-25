Bakan Albayrak'tan FİKKO toplantısı mesajı

Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 17:46
Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 25, 2020
İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/3PhPJi4aaS
İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.
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