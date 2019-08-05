İlişkili Haberler Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi tahsis etti. 1,7 milyar TL kredi kullanıldı.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir açıklama geldi. Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı."