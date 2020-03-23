Bakan Albayrak'tan kamu bankalarından destek paketine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın virüs salgınına ilişkin duyurduğu önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" dedi.

ntv.com.tr 23.03.2020 - 11:49

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Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Corona virüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında kamu bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor. 

Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum."

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