Son dakika haberi!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklı KDV iade taleplerinin hızla sonuçlandırılacağını belirtti.
Albayrak, yeni sistemle, iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde mükellefe iade edileceğini vurguladı.
Düzenlemeden yararlanabilmek için en az 24 dönem KDV beyannamesi vermek gerektiğini belirten Bakan Albayrak, daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması gerektiğini kaydetti.
VİDEO: BAKAN BERAT ALBAYRAK, NTV YAYININDA GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI