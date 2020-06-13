Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz." mesajını paylaştı .



Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedeflediklerini belirten Bakan Albayrak, "Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim" vurgusu yaptı.



Hazine ve Maliye Bakanı Baret Albayrak salgının üstesinden gelirken ekonomi ve üretimi ayakta tutacaklarını belirtti.



Albayrak, "Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

