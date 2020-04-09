Bakan Albayrak'tan sondaj gemileri paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 15:34

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Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

"Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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