Bakan Albayrak'tan sondaj gemileri paylaşımı

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 15:34
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;
"Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 9, 2020
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6e90FNPVTQ