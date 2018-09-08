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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ''ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye’ye nedensiz saldırısı sonrası dünya kendini Washington’ın ekonomik gücünden korumalı. Türk ekonomisi, negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu. Washington’ın ekonomik silahlarını arsızca kullanması dünyadaki birçok ülke ve yatırımcıya uyarı alarmı oldu. Saldırı, sadece Türkiye-ABD ittifakının geleceği için değil, küresel piyasalar için de riskli olarak değerlendirildi'' dedi.

