Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki Finansal Kurumlar Toplantısı'nda konuştu.

Banka dışı finans sektörüne destek olmaları gerektiğini söyleyen Albayrak, sektörün öenmli bir görevi olduğunu belirterek, "Bugünden sonra da gerekli tüm adımları atacağız. Nihai hedefimiz Türkiye'nin hak ettiği noktaya en kısa sürede gelmesini sağlamak" dedi ve şunları söyledi:

"Son 6 yılda yaşadıklarımıza bakıldığında, ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğumuz ortada. Türkiye artık gelebilecek kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edevcek tecrübveler kazandı. Herkese söylüyorum içimiz rahat olsun, dostlarımıza da söylüyorum. Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Eski taktikler ve teknikleri biliyorsunuz, Türkiye artık birlikte potansiyeliyle, güçlü adımlarla kazandıracak bir ülke...

"ENFLASYON YILIN 2. YARISINDA TEK HANELERE YAKINSAYACAK"



En önemli hedeflerimizden biri yüksek enflasyonla mücadeleydi. Enflasoyonda hedeflediğimiz rakamın bile altında 15,7 enflasyonu görmüş olduk. Enflasyonu finansal saldırılara maruz kaldığımız tarihin öncesinde taşımış olduk. Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının çok daha gerilere ifade edebiliriz. Yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere ilerleyeceğiz. Enflasyonla mücadelemizi daha ileriye taşımak için tarımsal üretime destek veriyoruz. Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek.

17 YIL SONRA İLK OLACAK



Cari açığımız 8.6 milyar dolara kadar geriledi. Mayısta olmasa da haziranda ilk defa cari fazla verilecek. Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verilecek. Büyüme ve istihdamda ikinci yarıda YEP hedeflerinin de üstüne çıkacağız. Banka dışı finansal kesimin daha iyi noktalara gelmesi için desteğimiz devam edecek. Sektörün dönüşümüyle ilgili kararları birinci elden ben takip edeceğim.

Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem var. Piyasanın dinamiklerini dikkate alarak ekonomide yeni dönemi arzu ettiğimiz hedeflerle değerlendireceğiz. Ekonomik büyüme için finansal kurumlar ve reel sektör arasındaki ilişkinin güçlü olması önem arz ediyor. İstanbul Finans Merkezi konseptimizi inşallah 2021 yılında 2023'ten daha da önce hayata geçirecek bir zamanlamayla tamamladığımızda Fintech için de bir merkez olacak bir mimariyi nakış gibi yavaş yavaş işlemeye başladık. Yakında bunlarla ilgili adımlarımızı da duyacaksınız.

"DURUN SİZ KARDEŞSİNİZ"



Ekonomiz büyümenin sürdürülesilir olması için finansal kurumların etkin çalışması büyük önem arz ediyor. Bunu söyleyince bankacılık sektörünün temsilcilerinin yüzü ekşiyor. "Durun siz kardeşsiniz" Ben öyle diyorum burası ne kadar gelişirse bankacılık sektörü de daha da ileri bir noktaya taşınacak."

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