Bakan Bayraktar: Enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, ABD-İsrail ikilisinin İran'a yönelik saldırısının ardından başlayan enerji güvenliğine ilişkin endişelerle ilgili açıklama yaptı.



Bakan Bayraktar X hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile bir görüşme yaptığı duyurdu.



Görüşmede bölgede oluşan jeopolitik riskleri ve bu gelişmelerin küresel enerji piyasalarına muhtemel etkilerini değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Bayraktar paylaşımında şunları açıkladı:

"Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin senaryoların petrol ve LNG piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarını ele aldık.

Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz. Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

BOTAŞ: GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI



Boru Hatları ile Petrol Taşıma Şirketi'nden de (BOTAŞ) bir açıklama yapıldı.



Şirketin X hesabından paylaşılan açıklamada, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.



Açıklama şöyle: “Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelere ilişkin; BOTAŞ, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almıştır.

Kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı, depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde süreç anlık olarak takip edilmektedir. ”