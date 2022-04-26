Bakan Bilgin: En düşük emekli maaşı artırılacak

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



A Haber'e konuşan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Ayrıntıları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

Emekli bayram ikramiyesinin 27-28-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacağını hatırlatan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı" diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ



Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almıştı.

