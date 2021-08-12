Bakan Bilgin memur zammı teklifini açıkladı (Memur ne kadar zam alacak?)

Gözler yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmelerindeydi. Taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi.



Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.



"2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" teklifi sunuldu.



22 AĞUSTOS'TA ZAM ORANI BELLİ OLACAK



Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.



Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

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