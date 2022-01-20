Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindiğini ve düzenlemenin mayıs ayında Meclis'e sunulacağını söyledi. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istediklerini belirten Bakan Bilgin, ''Statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan bir düzenleme olacak'' dedi.

Haberler - NTV Haber 20.01.2022 - 12:02

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme mayıs ayında Meclis'e sunulacak.

Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı.

Kabine toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, diğer kurumların da katıldığı çalışmaları bitme aşamasına getirildiğini, şubat aşı içerisinde ilk açıklamanın yapılabileceğini belirtti.

Vedat Bilgin, düzenlemenin mayıs ayı itibarıyla Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Bilgin ''Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan bir düzenleme olacak'' dedi.

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