Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması

Bir süredir, asgari ücrete yıl içinde ikinci zam tartışması yaşanıyor. Konuya ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, asgari ücrete net zammın yapıldığını, ek zammın gündemde olmadığını açıkladı.



Bakan Bilgin'in özetle şunları söyledi:

"Asgari ücret konusuna ilişkin olarak, daha yılın üçüncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum.

Net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok. Başka şeyleri birbirine karıştırmamak lazım.

Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım."