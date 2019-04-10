Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda konferansları kapsamında geldiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türk ve Hollandalı iş insanlarıyla görüştü.



Hollanda Sanayici ve İşverenler Birliği (VNO-NCW) tarafından organize edilen toplantıya, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet de katıldı. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de toplantıda yer aldı.



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye genelindeki ekonomik ve ticari gelişmeler hakkında etkileşim ve konuşmaların yapıldığı toplantıda, Türk ekonomisi ve son açıklanan Yeni Ekonomik Program hakkında bilgi verdi.



Toplantı öncesi Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda yöneticileri ile bir araya gelen Çavuşoğlu, perşembe günü Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'na katılacak. Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile yapacağı ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Basın toplantısının ardından Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun resmi açılışına katılacak olan Çavuşoğlu, açılışın ardından Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelecek.

