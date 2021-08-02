Bakan Dönmez açıkladı: Doğalgaz borularının üretimi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de kullanılacak doğalgaz borularının üretimine başlandığını açıkladı.



Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, boru hattı rotalarının belirlendiğini de bildirdi. Uzuluğu 169 kilometre olan boru hattı, önümüzdeki yıl Karadeniz'de tabana serilecek.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de gerçekleştirdiği arama çalışmalarında şimdiye kadar toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi.



Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğalgaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

