Bakan Dönmez elektriği kesik abone sayısını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "4 milyon hanenin elektriği kesik" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Dönmez, bugün itibarıyla elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu duyurdu.

Dönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6’dır.''

Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR.



Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.



Bu da toplam abone içinde %0.6’dır. — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 22, 2022

Elektrik zammını protesto etmek için faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmişti.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklamasında 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini söylemişti.

