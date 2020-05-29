Bakan Dönmez: Libya'da petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında buradaki petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı 29.05.2020 - 18:01

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Fatih sondaj gemisi Karadeniz geçişine hazır

Fatih sondaj gemisi Karadeniz geçişine hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında buradaki petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz" dedi.

"Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz.

Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Bu yıl başında filomuza kattığımız Kanuni sondaj gemimiz, geliştirme çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Hedefimiz, bu yıl çalışmalarımızı tamamlamak" İfadelerini kullandı.

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