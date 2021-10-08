Doğalgaz fiyatında artış olacak mı? Bakan Dönmez NTV'de yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Dönmez özetle şunları söyledi;

"Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZI NE DURUMDA?



Teknik altyapı olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı.

RUSYA'DAN İLAVE GAZ ALINABİLİR Mİ?

Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti.

DOĞALGAZ FİYATINDA ARTIŞ OLACAK MI?



Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz.

KONUT ELEKTRİĞİNE ZAM GELECEK Mİ?

Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor."