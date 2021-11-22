Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası'nda 2022'nin baharında ilk kaynağı yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 10:34

Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası'nda 2022'nin baharında ilk kaynağı yapacağız

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ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Antalya’da "11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Sakarya Gaz Sahası'nda mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız" dedi.

Dönmez, kış saati uygulamasına ilişkin, "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira" değerlendirmesinde bulundu.

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