Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık. Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle hidrokarbon üretimi yapan ülkeler arasında artık Türkiye de var. Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bu şekilde üretebileceğiz."



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık. Yüksek kalitede petrole sahip sahamız yaklaşık 6 milyon varil yerinde rezerv kapasitesiyle ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olacak."



Siirt'teki petrol arama çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Fatih Dönmez şunları belirtti: "Siirt'te geçen ay 'Demirkuyu-1' sahamızda 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfettik. Artık 'Demirkuyu-1' sahamızda at başları Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için dönecek. Kuyuda günlük üretimimiz bugün itibarıyla 450 varil ancak üretim artırma testlerimiz devam ederken, bu miktarı inşallah 1000 varile çıkaracağız. Üç sahamızdan günlük bin 560 varillik ilave günlük üretim gerçekleştireceğiz. Bugünkü piyasaya değeriyle sahalarımızdan yapacağımız üretimin değeri 220 milyon liraya denk geliyor."