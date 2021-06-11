Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele mesajı

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız.



Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını ortaya koydu.



Küresel değer zincirlerinde yeniden şekillenmeye şahit oluyoruz.



Bir yandan pandemi ile mücadele ederken ülkemizin ekonomi politikalarımızın temel rotasını belirledik.

9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL'lik destek sunduk.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

ÜFE-TÜFE arasındaki makas bizi rahatsız ediyor.

Döviz kuru ve emtia fiyatları artışta rol oynadı. Fiyat dalgalanmasının önüne geçmek istiyoruz.

Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz.

Sanayiciler ara eleman bulmak konusunda zorlanıyor.

Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız."