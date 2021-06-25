Bakan Elvan: İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz

Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programında konuşan Bakan Elvan özetle şunları söyledi;

"ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından sözlü iletişim ile aktarılan bir cümle bile ani bir dalgalanmaya yol açabiliyor.



Aşılama konusunda son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum.

Petrol fiyatlarındaki artış maliyetleri baskılıyor. İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz.

Sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında. Yüksek enflasyondan kurtulmamız şart.

Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek.

Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor.

Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz.

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız."

