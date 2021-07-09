Bakan Elvan, İngiliz şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Londra merkezli Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Başkanı Alderman Emma Edhem'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.

Toplantıda Bakan Elvan, Birleşik Krallık iş dünyasının önde gelen isimlerine 'Ekonomik Görünüm ve Reform Programı' başlıklı sunum yaptı.

Ekonomik Reform Programı'nın kırılganlıkları azaltma, verimliliği ve rekabet gücünü artırma hedefiyle hazırlandığına işaret eden Elvan, programdaki makroekonomik politikaları ve yapısal reformları başlıklar halinde anlattı.

Salgın sonrası üretimdeki iyileşme ve yatırımlara da dikkat çeken Bakan Elvan, Türkiye'nin güçlü ve dinamik bir sanayi üretim altyapısına sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye'deki ekonomik aktivitelerin 2020 yılının ikinci yarısından sonra hızlı bir şekilde toparlandığını da belirten Elvan, bu sayede cari açığın 2021'de yüzde 3 olarak geçerleşebileceğini söyledi.

Türkiye'nin dinamik iş gücünün, küresel tedarik zincirleri arasındaki avantajlarına dikkat çeken Bakan Elvan, Türkiye'nin yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

