Bakan Elvan: KDV indirimleri iki ay daha devam edecek

29.07.2021 - 20:51 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 21:15
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzattıklarını bildirdi.
Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."