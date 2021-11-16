Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru mesajı

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesi önemli" dedi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.11.2021 - 10:10

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı , 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan, "Bakanlık olarak enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz.

Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir" dedi.

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