Bakan Ersoy: Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 11,7 milyona ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manavgat ilçesi Side Antik Kenti'nde düzenlenen lansmanda, "Geleceğe Miras: Türk Arkeolojisinin Yeni Yüzyılı" projesi kapsamında Antalya'da yürütülen kazı, restorasyon ve gece müzeciliği çalışmalarını değerlendirdi.



Gece Müzeciliği çalışmalarının ülke genelinde 27 müze ve ören yerinde uygulamaya aldıklarını kaydeden Bakan Ersoy, Antalya'da, tarihi dokularına uygun olarak ışıklandırılan Patara, Side ve Aspendos antik kentleri ile Alanya Müzesi ve Antalya Nekropol Müzesi'nin artık saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebildiğini, Perge, Phaselis, Olympos, Myra ve Limyra antik kentleri ile Side Arkeoloji Müzesi'nin de yaz sezonu boyunca saat 21.00'e kadar misafirlerini ağırlamaya devam ettiğini aktardı.



"ZİYARETÇİ SAYISI 11,7 MİLYONA ULAŞMIŞ DURUMDA"



Turizmde ürün ve pazar çeşitliliğinden ulaşım, altyapı ve tesisleşmeye kadar gereken her türlü adımı attıklarını aktaran Bakan Ersoy, Antalya'nın artık yalnızca deniz, kum, güneş için tercih edilen bir destinasyon olmanın ötesine geçtiğini söyledi.

Ersoy, "Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle ve spor turizmiyle bütüncül unsurları bünyesinde barındıran bir Antalya markası ulusal ve uluslararası alanda kendini göstermeye başlamıştır. Neticede bu yıl ağustos sonu itibarıyla Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 11,7 milyona ulaşmış durumdadır. Yakın coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara rağmen turizmdeki hareketliliğin devam ettiğini, kültür-sanat ve spor etkinliklerinin de etkisiyle sezonun ekim-kasım aylarına kadar uzadığını görüyoruz" diye konuştu.