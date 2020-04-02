Bakan Ersoy: Turizm sezonu öngörümüze göre mayısa ertelenecek

NTV Haber - Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 12:10
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonuna ilişkin "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor" dedi.
CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan
Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle;
- "Bu sene 58 milyon turist hedefimiz vardı.
- İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak.
- Tiyatrolar için de destek paketi hazırlandı.Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Bu sene 58 milyon turist hedefimiz vardı.
- İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak.
- Tiyatrolar için de destek paketi hazırlandı.
-Turizmde askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın"