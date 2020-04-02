Bakan Ersoy: Turizm sezonu öngörümüze göre mayısa ertelenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonuna ilişkin "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor" dedi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 12:10

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonuna ilişkin "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor" dedi.

CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan 
Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle;

- "Bu sene 58 milyon turist hedefimiz vardı.

- İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak.

- Tiyatrolar için de destek paketi hazırlandı.Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Bu sene 58 milyon turist hedefimiz vardı.

- İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak.

- Tiyatrolar için de destek paketi hazırlandı.

-Turizmde askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın"

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