Bakan Ersoy: Turizm sezonu öngörümüze göre mayısa ertelenecek

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonuna ilişkin "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor" dedi.

CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle;



- "Bu sene 58 milyon turist hedefimiz vardı.



- İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak.



- Tiyatrolar için de destek paketi hazırlandı.Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



- Bu sene 58 milyon turist hedefimiz vardı.



- İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak.



- Tiyatrolar için de destek paketi hazırlandı.

-Turizmde askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın"