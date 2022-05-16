Bakan Ersoy: Türkiye pandeminin izlerini hızlıca atlattı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin Geleceğin Destinasyonu Türkiye Programı'nda konuştu.

Bakan Ersoy'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Şu anda, 140'dan fazla ülkede Türkiye çok etkili bir tanıtım yapıyor. Küçük tanıtımları da hesaba katarsak bu rakamı 200 olarak ifade edebiliriz. Ayrıca ülkemizde Kruvaziyer turizmini de çok önemli noktalara getirdik.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Galataport, sadece İstanbul'un değil dünyanın en beğenilen Kruvaziyer limanlarından biri. Şu an 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının da göstergesi. Ve Yenikapı'da bir port yapımı için çalışmalara başladık.

Turizmle birlikte Türk mutfağının da tanıtımı için çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Mutfağımızın turizm sektörünü desteklendiği bilinciyle ve gastronomi sektörüne katkı ile birlikte adımlar atmaya devam ediyoruz. Ve biliyorsunuz ki bu alanda Türkiye, Michelin yıldızları radarına takıldı.

Bu arada Antalya'daki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Antalya Havalimanı'nın ihalesi gerçekleşti, çok önemli bir ihaleydi. Ve sonucunda 765 bin euro yatırım taahhüdü, 8 buçuk milyar euro gelir taahhüdü, 2 milyar 138 milyon euro ön ödeme taahhüdü ile Alman Fransız ortaklığıyla ihale alındı.

Türkiye pandeminin izlerini çok seri bir biçimde atlattı."