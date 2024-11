Bakan Ersoy: Ziyaretçi hedefini 61 milyona çıkardık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, MKYK Üyesi Menderes Türel, İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda partilinin katılımıyla yapılan kongre, Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Jimnastik Salonu'nda düzenlendi. Bakan Ersoy, CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlunun evinde yaralı bulunmasının üzücü olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



'TURİZMDE TÜRKİYE BİR DÜNYA MARKASI'



Bu buluşmada hem Muratpaşa için yeni teşkilatın belirlenmesi hem de Antalya'nın geleceğine dair yeni hedefler belirlemek için bir arada olduklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin gücünü dünyaya gösteren, il teşkilatlarından genel merkeze kadar, her bir üyesiyle Türkiye'yi her alanda daha da ileri taşıyan bir ekibiz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde attığımız her adımda, bu toprakların kültürünü, medeniyetini, tarihini yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu ülkenin her köşesine hizmet götürmek için sizlerin desteğiyle var gücümüzle çabalıyoruz. Turizmde Türkiye'yi bir dünya markası yaparken, Antalya'mızı da hak ettiği zirveye çıkarıyoruz. Artık dünyanın dört bir yanından gelen insanlar, Antalya'nın güzelliklerini görmek için bu topraklara adım atıyorlar. Bu başarının ardında sizlerin emeği, gayreti ve AK Parti'nin güçlü vizyonu var" dedi.



'MURATPAŞA DA TÜM DÜNYAYA TANITILACAK'



Bu yıl Antalya'nın ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Ersoy, festivalle bu kez Antalya'nın sadece turizmle değil, zengin kültürel mirasıyla da öne çıkmasını sağladıklarını kaydetti. 9 gün boyunca 77'den fazla farklı noktada 285'ten fazla etkinlikle şehri bir kültür merkezi haline getirdiklerini belirten Bakan Ersoy, "Antalya'nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini tüm dünyaya tanıtıyoruz. Sadece Antalyalı kardeşlerimizin değil yabancı ziyaretçilerimizin de yoğun ilgisini çeken etkinliklere imza attık. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Antalya'mızın göz bebeği olan Muratpaşa da bu festivalle tüm dünyaya tanıtılacak" diye konuştu.



'YARINLARIN LİDER TÜRKİYE'SİNİ İNŞA EDİYORUZ'



Göreve geldiği ilk günden itibaren, Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve turizm alanında devrim niteliğinde adımlar attıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Şunu her fırsatta vurguluyorum; bizler sadece bugünün Türkiye'sini değil, yarınların da güçlü, lider Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bunu yaparken de en büyük güç kaynağımız, elbette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu. Onun vizyonuyla çıktığımız bu yolda, milletimize hizmet için emin adımlarla ilerliyoruz. Dün 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyorduk; bugün de bizim için değişen bir durum yok. Yine aynısını söylüyoruz, 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar.' Bu inşada teşkilatlarımızın kararlılığı, halkımızın desteği ve birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür. Antalya'mız, tarihin ve doğanın mirası olan güzellikleriyle bu büyük yürüyüşte eşsiz bir yere sahip. Antalya'nın her köşesinde hissedilen kadim medeniyetler bizim dünya sahnesindeki gücümüzün teminatıdır" dedi.



'61 MİLYONU DA GEÇECEK'



2024 yılı sonu ziyaretçi hedefini 60 milyondan 61 milyona çıkarttıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Bu rakamı da inşallah geçeceğiz. Başarı yürüyüşümüz adım adım, hep birlikte sürecek. Vizyoner bir bakış açısı ile ele aldığımız turizm alanında ülkemizi deniz, kum, güneş üçgeninden çıkardık. Turizmi bir adım daha ileri götürmek için gereken her hamleyi yaptık, yapıyoruz. Gece müzeciliğini zaten artık tüm Antalyalı kardeşlerimiz biliyor. Patara Antik Kenti, Side derken gece müzeciliğini Antalya'mızda daha da büyüteceğiz. Yeni Antalya Müzesi için çalışmalarımız sürüyor. Side Müzemizi de gelecek hafta ziyarete açacağız. Sürdürülebilir turizm konusunda da Side başta olmak üzere tüm Antalya'mız önemli bir role sahip. Ne mutlu ki tüm bu çabalarımızın karşılığını rakamlarla da alıyoruz. Antalya bu sene turizmde rekorlara imza attı çok şükür. Yılın 10 ayında Antalya'mıza gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artarak 16 milyonu geçti" diye konuştu.



'BU BAŞARIYI YAKALAMAK KOLAY OLMADI'



Bu başarıyı yakalamanın kolay olmadığını dile getiren Bakan Ersoy, şunları kaydetti: "Turizm konusunda sadece doğal güzelliklerimize güvenip kenara geçip, oturmuyoruz. Bakın, Turizm Geliştirme Ajansımız, (TGA) aracılığıyla yalnızca 2024 yılında 34 ülkeden 683 yabancı turizm profesyoneli ve basın mensubunu ilimizde ağırladık. Özel olarak hazırladığımız Antalya'yı da anlatan tanıtım filmlerimiz 200'den fazla ülkede, dijital mecralarda 536 milyondan fazla gösterim ve 274 milyon izlenim elde etti. Dünyanın merakla takip ettiği Amerika'daki seçim gecesinde, cennet ülkemizi tanıtan videolar yayınlattık. Yayıncı kuruluşlardan bize gelen bilgilere göre; bu reklamlar dünya çapında 500 milyondan fazla kişiye doğrudan ulaştı."



YEREL YÖNETİMLERE ELEŞTİRİ



Yerel yönetimlere yönelik eleştirilerde de bulunan Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Bu bizim öncelikli görevimiz ama bizim gibi öncelikli görevlerini yerine getirmek yerine uluslararası organizasyonlarda boy göstermeyi tercih edenler de var. Antalya'mızın sorunları ortada, şehrimiz her geçen gün daha fazla olumsuz görüntüye bürünüyor. Bu noktada en büyük görevin düştüğü yer ise tabii ki yerel yönetimler. Yerel yönetimler, bütçelerini turistik gezilere değil hizmete ayırmalı. Zaten turizmde amiral gemimiz olan Antalya'mızı tüm dünyaya anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Yerel yönetimler de en kısa sürede üstüne düşenleri yerine getirmeli."