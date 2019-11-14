Bakan Ersoy'dan Galataport açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Galataport projesine ilişkin bir açıklama geldi.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Ersoy, limanın 2020 yılı Mart ayı itibarıyla hizmete gireceğini söyledi.

Ersoy, "İstanbul Galataport limanımızın, 2021 sezonu itibarıyla da ful kapasiteye geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

2019 yılı turizm verilerine de değinen Ersoy, "Turist sayısı 2018’e göre %12,24 artarak 41,6 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Ersoy, Müzekart'ta bir düzenlemeye yapıldığını belirterek "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek" ifadelerini kullandı.

Milli Kütüphane'nin kapatıldığına yönelik iddialar için de Ersoy, şunları söyledi:

"Birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz."

