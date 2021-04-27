Bakan Ersoy: Turizm personelinin tamamı aşılanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ersoy, gazetecilerin 29 Nisan ile 17 Mayıs'ta uygulanacak kısıtlamanın turistleri nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, yaklaşık bir yıldır salgınla mücadelenin sürdüğünü, belli dönemlerde kısıtlamalar uygulandığını söyledi.



Perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma uygulanacağını anımsatan Ersoy, "Kısıtlamalar hiçbir zaman Türkiye'yi ziyaret eden turistleri kapsamıyor. Onlar istedikleri gibi pasaportlarıyla sokaklarda dolaşabiliyor, otellerinden çıkabiliyorlar. En çok ziyaretçi alan önemli müze ve ören yerlerimiz açık oluyor, hem açıklar hem de çok daha rahat oluyor. Artı bir bakıma turist olmak avantajlı oluyor Türkiye'de" diye konuştu.



Otellerde de Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterleri uygulandığını anlatan Ersoy, geçen yıl programa 136 kriterle başladıklarını, bu yıl ise önemleri daha da artırarak 152 kritere çıkardıklarını bildirdi.



Çok iyi bir sertifikasyon programı uygulandığına değinen Ersoy, programın uluslararası alanda, Avrupa genelinde en az 5 ve daha fazla ülkede akredite olmuş firmalar tarafından verildiğini söyledi.



Ersoy, sertifikayı alan otellerin ayda 3'ü habersiz, biri haberli 4 kez denetlendiğini belirtti.



"MAYIS SONUNA KADAR TURİZM PERSONELİNİN TAMAMI AŞILANMIŞ OLACAK"



Aşılama çalışmalarına değinen Ersoy, şunları kaydetti:



"Güvenli Turizm Sertifikası'nı daha güvenli hale getirecek olan Türkiye genelindeki turizm çalışanlarının tamamını aşılıyoruz. Sektörde havacılık, havalimanları, seyahat acenteleri, turistik taşımacılık. otel konaklamaları veya Turizm Bakanlığı belgeli restoranlar olsun bunların tamamı, geçen aydan itibaren açık olanlar öncelikli olmak kaydıyla aşılanmaya başlandı, mayıs sonuna kadar personelin tamamı aşılanmış olacak.

Geçen seneye kıyaslandığında hem önlemler daha fazla artırıldı hem de turizm personelinin tamamı aşılanmış olarak hizmet verecek. Geçen seneye kıyaslandığında, Türkiye'nin turizm hizmetleri çok daha konforlu ve sağlıklı şekilde sunulacak."



Bakan Ersoy, geçen yıl Türkiye'den dönüş yapan turistlerde Kovid-19 görülme oranlarının da oldukça düşük olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin almış olduğu önlemlerin son derece etkili olduğunu aktaran Ersoy, "Türkiye'de tatile gelip ülkesine dönen turistlerde Kovid-19 bulunma oranı çok çok çok düşük, yüzlerle değil on binlerle ifade edilecek kadar düşük çıktı" dedi.



10 BİNİN ÜZERİNDE İŞLETME SERTİFİKASYON PROGRAMINA DAHİL OLDU



Türkiye'de ne kadar turizm işletmesinin sertifika aldığına ilişkin soruya da Ersoy, sertifika programının sadece otelleri değil, turizm taşımacılık, havalimanları, havayollarını da kapsadığını bildirdi.



Ersoy, sertifika programında bu yıl yeni önlemler de eklediklerini, "şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletmenin sertifikasyon programına dahil olduğunu" söyledi.



"MİSAFİRLERİMİZİ RİSKLERDEN EN UZAK ŞEKİLDE AĞIRLAYACAK SİSTEM KURDUK"



Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti olarak ikili ilişkilere önem verdiklerini ve Ukrayna ile uzun yıllardır süre gelen dostluğun son dönemlerde daha da kuvvetlendiğini vurguladı.



Ticaretten enerjiye, tarımdan gümrüğe, kültürden turizme kadar birçok alanda düşüncelerin paylaşıldığını ve eylem planlarını belirlediklerini aktaran Ersoy, turizm noktasında bugünkü toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Ukrayna'nın her alanda olduğu gibi turizmde de stratejik partner olduğunu dile getiren Ersoy, şunları söyledi:



"Gerek Ukraynalılar için Türkiye, gerekse Türkler için Ukrayna sevilen ve tercih edilen bir destinasyon konumundadır. Vize muafiyeti antlaşması kapsamında iki ülke arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartlarıyla karşılıksız seyahat imkanlarının oluşması ülkelerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Özellikle salgın sürecinde ülkemiz turizmine vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyoruz.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk. 2020'den edindiğimiz tecrübelerle ve geliştirdiğimiz kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı burada güvenli bir ortamda misafir edeceğiz."



Tarihi mekanlarda dil seçeneklerine Ukraynacanın da eklendiğini belirten Ersoy, Galata Kulesi, Dolma Bahçe Sarayı gibi pek çok ören yerinin doğrudan Ukraynaca rehberlik sistemiyle ziyaret edilebileceğini bildirdi.



Ersoy, turizmin karşılıklı anlayışın ve empatinin gelişmesinin yanında halkların birbirini anlaması için vazgeçilmez araçlardan biri olduğunu vurguladı.



İkili görüşmede Türkiye'nin turizm tanıtım ve pazarlama deneyimini Ukrayna ile hızlıca paylaşma konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Ersoy, karşılıklı olarak turizm geliştirme ajanslarının bundan sonra çok daha yakın çalışacaklarını belirtti.



"UKRAYNA, EN ÇOK TÜRKİYE'YE TURİST GÖNDEREN ÜLKELERDEN BİRİ"



Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko da bu yıl ne kadar Ukraynalı turistin Türkiye'ye gelmesinin beklendiği yönündeki soruya, Ukrayna'nın Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden biri olduğu karşılığını verdi.



Güvenli Turizm Sertifika Programı ve sektörün aşılanmasının sevindirici olduğunu belirten Tkachenko, "Ukrayna'da kırmızı bölgedeki oteller dahi açık ve bu da dikkate alınmaya değerdir. Yanımda uçakla gelen 60 turist vardı. Ne kadar turist gelmeyi planlıyor ne yazık ki söylemem. Ancak Ukrayna en çok Türkiye'ye turist gönderen ülkelerden bir tanesi" diye konuştu.



"ÖREN YERLERİNDE UKRAYNACA REHBERLERİN OLMASI YARARLI"



Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko da salgın sürecini sadece mücadele olarak değil, fırsat oluşturmak olarak da değerlendirmek gerektiğini söyledi.



Türkiye'deki turizm tedbirlerini yerinde inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Tkachenko, "Güvenli Turizm Sertifika Programı alan otelleri gördüm, çok memnun oldum. Türkiye'de ve özellikle Antalya'da turistlerimizi etkileyebilecek birçok tarihi eserler var. Buralarda Ukraynaca rehberlerin olması son derece yararlı. Ukrayna ile Türkiye seferleri de artırılacak, bundan da memnunum." diye konuştu.