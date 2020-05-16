Bakan Ersoy: Verilere göre yurtiçi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da NTV ekibinden Merih Ak'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy özetle şunları söyledi;

"Bodrum Kalesi A'dan Z'ye restore edildi. Surda yeni yerler keşfedildi, restorasyondan geçirdik. Haziran sonunda restorasyonu tamamlayıp ziyarete açacağız.

Önceki tanıtımlar virüs sonrası çıkışımızı hızlandıracak. Yoğun turist gelen ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz.

(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var. Haziran ortalarından sonra dış turizm trafiği başlar.

"DÜNYADA İLK OLDU, AB DE BENZER BİR ÇALIŞMA YAPMA KARARI ALDI"



Covid-19 sürecinde otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algısının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı.

Sertifikasyon programı düzenli denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu programa gönüllü işletmeler katılacak.

Kurallara ilaveler de gelebilir, azaltmalar da olabilir. Haziran başında test merkezleri açılacak.

Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar.

Verilere göre yurtiçi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU PROJESİ

Galataport'a 5 Nisan gibi ilk gemi yanaşacaktı. Maalesef olmadı. Hızlı bir ivmenin başlayacağını düşünüyorum. Galataport'tan başlayıp AKM'de biten Kültür Yolu planladık. Eylülden itibaren Atlas Sineması'nda galalar düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi içine Kültür Sokağı inşa ediyoruz."

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