Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması. "Ortak bir neticeye ulaştık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemeye dair açıklamalarda bulundu.



Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında emekli aylıklarının artışını karara bağlamadan önce Bakanlık olarak etki analizi ve değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Işıkhan, bütçe kaynaklarına yansımanın ve kaç kişinin etkileneceğinin hesaplandığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ortak bir neticeye ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan, "Ancak burada nihai karar Meclisimizindir. Bunun altını özellikle çizmek isterim. emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.