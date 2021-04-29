Bakan Karaismailoğlu ilk test sürüşüne katıldı: Seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan, 40 dakikaya inecek

Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın ilk test sürüşüne katıldı.



Karaman Tren Garı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan cesur ve kararlı adımlar sayesinde son 19 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında çok önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.



Karaismailoğlu, "Türkiye'mizi kara, hava, deniz ve demir yollarında küresel ölçekte projelerle donatarak dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme yolunda büyük bir mesafe aldık. Ülkemizi kendi içinde yüksek standartlı bir ulaşım sistemiyle bağlarken her noktadan dünyayla yakınlaştırdık" diye konuştu.



Çiftçi, sanayici, yatırımcı ihracatçı ve turizmciye can suyu olduklarını ve istihdam olanaklarını genişlettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bugün ülkenin ve insanların, zamanın gereği olarak değişen tüm ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir altyapıya sahip olduklarını bildirdi.





Karaismailoğlu, bu altyapıyı lojistik, mobilite ve dijitalleşmeye odaklanarak daha da geliştirdiklerini ve bütünsel kalkınmalara omuz verdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Ekonomimizi ateşleyen bu yatırımlar katbekat geri dönmektedir. Yatırımlarımızın 2003-2020 yıllarında gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi olmuştur. Yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleşmesine katkı yapılmıştır.

Aziz milletimiz de geleceğin Türkiye’sinin inşası ve imarı için yaptığımız bu hummalı çalışmalarımızı çok iyi bilmekte ve takdir etmektedir. Böyle büyük mega projeleri yapmak cesaret ister. Bu projeler 100 yıl hizmet edecek projeler. Yani torunlarımızın geleceğini hazırlıyoruz."

"ORTA KORİDOR'UN HAKİMİ OLDUK"



Karaismailoğlu, Lojistik Master Planı, Ulaşım Ana Planı ve 2023 Stratejik Planı doğrultusunda, Türkiye'yi dünyayla ulaşımın her modunda bağlayacak bir hareketlilik altyapısını oluşturduklarını anlattı.



Bu süreçte demir yolları ve raylı sistemlerin hep odaklarında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, Bakanlık olarak uzun yıllar "taş taş üzerine koyulmamış" bu alanda çok önemli işlere imza attıklarını ve adeta Türkiye’yi demir ağlarla ördüklerini dile getirdi.



Karaismailoğlu, geçen yıl da demir yolu atılımlarını bir üst seviyeye taşımak üzere "Demiryolu Reformu"nu ilan ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik güç haline getirecek bu reform kapsamında, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı gibi projelerimizle Yeni İpek Demir Yolu’nu dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik. Avrupa ve Asya'yı Marmaray ile bir kez daha birbirine bağlayarak Orta Koridor'un hakimi olduk. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın tamamını yeniledik. Hızlı tren hatlarımızın kapsama alanını genişleterek, pek çok şehir arasında seyahati hızlı, konforlu, güvenli ve çevreci bir duruma getirdik."



"HAZİRANDA HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİNE BAŞLIYORUZ"



Karaman'a da müjdeyle geldiklerini belirten Karaismailoğlu, Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projesi'nin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemelerinin tamamlandığı bilgisini verdi.



Son olarak da sinyalizasyon test ve sertifikasyon işlerinin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Bu hatta (Konya-Karaman) haziranda hızlı tren işletmeciliğine başlıyoruz. Hattımız aynı zamanda elektrikli, konvansiyonel tren seferlerimize de hizmet verebilecektir. Bu kesimin işletmeye açılmasıyla birlikte, Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan, 40 dakikaya inecektir. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır.

Tamamı 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projemizin Karaman-Ulukışla kesiminde ise çalışmalar hızla devam ederken, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 76'lara ulaşmıştır.

Hattımızın bir başka kesimi olan Ulukışla-Yenice Demir Yolu Hattı Projesi de 'Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı' olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yatırım programına alınmıştır. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı'nda ihale hazırlıkları devam ediyor. Ülkemizin gelişen sanayi, tarım ve turizm kenti Karaman’ın, bir başka büyük ilimiz olan Adana ile de yakınlaştırılması için çalışıyoruz. Konya-Karaman-Mersin-Adana arasındaki tüm kesimlerin yapımı tamamlandığında hattımız üzerinde saatte 200 kilometre hızla seyahat edebileceğiz."



Karaismailoğlu, yaptıkları her projede, döktükleri her metre asfaltın, döşedikleri her metre rayın, Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu vurguladı.



Dünyanın son yüzyılın en büyük salgınını yaşarken elbette ekonomik anlamda da ciddi bir durağanlık yaşadığını ve Türkiye'nin de doğal olarak bu durumdan etkilendiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ancak biz, krizlerden etkilenmeyecek kadar güçlenmiş, üretkenliğiyle kendi kendine yeten, dünya ticareti üzerinde söz sahibi olan bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizle, belediyelerimizle, teşkilatlarımızla Türkiye'yi bolluk, bereket içinde yaşayacağımız güzel günlere eriştireceğiz." dedi.