Bakan Karaismailoğlu'dan 2053 hedefi: Hızlı trene bağlı il sayısı 52'ye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ulaşımda Türkiye'nin 2053 hedeflerini açıkladı.

Tüm ulaşım modlarını entegre bir yaklaşımla ele alarak, yolcu ulaşımı için en iyi alternatiflerin sunulmasını amaçladıkları planla yük taşımacılığında da rekabetçi bir lojistik sektörün oluşturulması için gerekli adımların ve stratejilerin ortaya konulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, mobilite, lojistik ve dijitalleşme konularına odaklandıklarını anlattı.



Karaismailoğlu, bu plan çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik gelişimine üst düzeyde katkıda bulunacaklarını, ülkenin yeni, hızlı ve konforlu bir altyapıyla daha sürdürülebilir, güvenli, çevreci, erişilebilir, kapsamlı, hızlı ve teknolojik olarak daha yenilikçi bir ulaştırma sektörüne sahip olacağını anlattı.



Bu yenilenme sürecinin ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı ve dünyayı Türkiye'ye entegre etmeyi hedeflediğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve lojistikte küresel ölçekte öncü, bölgesinde lider bir ülke olmak için ulaştırma ve lojistik faaliyetlerinde bütünselliği sağlayacağız. Ulaşım hizmetlerine adil erişimi artıracak ve altyapı kalitesini en üst seviyeye yükselteceğiz. Ulaştırma ve lojistikte etkinlik ve verimliliği sağlayacak, maliyetleri düşüreceğiz" dedi.

"ASYA İLE AVRUPA ARASINDAKİ TİCARETTEN ALDIĞIMIZ PAYI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"



Bakan Karaismailoğlu, hayata geçirdikleri projelerin ülkenin büyümesine, üretimine ve istihdamına katkılarından bahsederek, ulaştırma, lojistik ve altyapıda küresel gelişmeleri paylaştı.



Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaretten aldığı payı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, 30 trilyon dolarlık küresel ticaret hacminin merkezinde olduklarını ve bu potansiyelden daha çok faydalanmayı amaçladıklarını anlattı.



Karaismailoğlu, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Asya, Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya, Sahraaltı Afrika ve Afrika'nın ticaret hacminden ve nüfus hareketliliğinden bahsederek, bu alanlardaki beklentilerle ilgili bilgiler verdi.



Tüm dünyada 2020'de 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona ulaşmasının beklendiğini aktaran Karaismailoğlu, nüfus ve ticaret hacmindeki artış beklentilerinin Türkiye'nin ortaya koyduğu "orta koridorda küresel bir lojistik süper güç olma" iddiasının ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini vurguladı.



Karaismailoğlu, tüm dünyadaki ülkelerin artan talebi karşılamak için ulaştırma ve altyapıda yapmayı planladığı yatırımlardan bahsetti.



19 YILDA 172 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımlarını gerçekleştirirken geleceğin ulaşım teknolojilerini ve değişen hareketlilik alışkanlıklarını göz önünde bulundurduklarını belirterek, Türkiye'deki elektrikli araç altyapısı için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.



Paylaşımlı seyahat, otonom araçlar, bağlantılı araçlar ve akıllı otoyollarda yaşanması beklenen gelişmelere değinen Karaismailoğlu, yarının stratejisine hazırlanırken lojistik-mobilite-dijitalleşme ekseninde yaklaştıklarını, Türkiye'nin akıllı geleceğini inşa etmeye odaklandıklarını bildirdi.



Karaismailoğlu, bugüne kadar hayata geçirdikleri Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Ordu-Giresun Havalimanı, İyidere Lojistik Limanı, Türksat 5B ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yatırımlardan bahsederek, bu projelerin Türkiye ekonomisinin önünü açtığını, büyümesine önemli katkılar sunduğunu anlattı.



Bakan Karaismailoğlu, 2003'ten 2021 sonuna kadar 5 sektörde 172 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, bu sayede 17,9 milyon insanın aş sahibi olmasına yardımcı olduklarını, milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduklarını aktardı.



"DEMİRYOLUNUN YÜK TAŞIMACILIĞINDAKİ PAYI 7 KAT ARTACAK"



Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın hazırlanma süreçlerinden bahsederek, 2053'te Türkiye'deki araç sahipliğinin 2019'a göre yüzde 242 artacağını, GSYH'nin 2053'te 11 trilyon 240 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü, nüfusun 112,61 milyon olmasının beklendiğini söyledi.



Yük taşımacılığında demiryolunun payının 2019'da yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleştiğini anımsatan Karaismailoğlu, bu rakamın 2023'te yüzde 5'i geçen bir oranla 55 milyon tona çıkmasını beklediklerini bildirdi.



Karaismailoğlu, "Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029'da yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"YOLCU TAŞIMADA TRENİN PAYININ 6 KAT ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yolcu taşımacılığında 2053'te trenin payının 6 kattan fazla artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Böylece kara yolunun 2023'te yüzde 71'in üzerine çıkacak yük taşımacılığındaki oranını, 2053'te yaklaşık yüzde 15 düşürmeyi hedefliyoruz.

Bu rakamlar aynı zamanda karbon salımının ciddi anlamda azaltılması anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.



Mevcut durumdaki özel araç kullanımının sahip olduğu paya değinen Karaismailoğlu, 2023 ila 2053 beklentileri arasında özel araç ile yolcu taşımacılığının payını aynı tutmayı hedeflediklerini vurguladı.



Karaismailoğlu, "2023'te demiryolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefledik" diye konuştu.



Karayolunda 2053'e kadar yapacakları yatırımlarla "kesintisiz ve konforlu" bir ulaşım tesis edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "20 yıllık çalışmalarımız ve yatırımlarımızla bölünmüş yol ağımızı 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağımızı ise 3 bin 633 kilometreye çıkardık. 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.



2053'E KADAR YAPILACAK OTOYOLLAR



Bakan Karaismailoğlu, 2053'e kadar tamamlanacak otoyollardan bahsederek, bunların "Aydın-Denizli", "Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Savaştepe", "Çanakkale-Savaştepe", "Ankara-Kırıkkale-Delice", "Antalya- Alanya", "Sapanca-Afyonkarahisar", "Samsun-Mersin","Trabzon-Habur", "Afyon-Burdur", "Alanya-Silifke", "Delice-Samsun", "Ankara-İzmir", "Bozüyük-Afyonkarahisar", "Denizli-Burdur-Antalya", "Gerede-Merzifon-Bürgulak", "Şanlıurfa-Habur (Diyarbakır bağlantı yolu dahil)" ve "Sivrihisar-Bursa" otoyolları olduğunu söyledi.



Karaismailoğlu, ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hadımköy-Başakşehir, Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Kızakalesi-Taşucu kesimlerinin de 2053'e kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.