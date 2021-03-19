Bakan Karaismailoğlu'ndan Çukurova Havalimanı açıklaması

Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını söyledi.

''DÖRT BAŞI MAMUR ULUSLARARASI BİR HAVALİMANIMIZ OLACAK''

Havalimanının demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Çukurova Havalimanımızın. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak.''