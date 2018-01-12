Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, açılış ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'da öncelikle valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Şerif Yılmaz ile bir süre görüştü.

Bakan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, yoğun bir program yaptıklarını belirterek, temellerini attıkları üniversite camisinin kısa sürede tamamlandığını ifada etti.

"2016- 2017'de neredeyse dip yapmış turizm sektörümüzün 2017'de olağanüstü büyük bir hızla dönüş yapmış olması, yeniden eski rakamlarına doğru yükselmiş olması sevinç vericidir." diyen Kurtulmuş, 2017'de 32,4 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini ve yaklaşık 26 milyar dolar turizm geliri elde ettiklerini kaydetti.

Turist sayısında rekorun 2014'te olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu yıl, 2014 yılını zorlayacağımızı, hatta geçeceğimizi ümit ediyorum. 38 milyona yakın turist hedefimiz var, bunun 30 milyar dolara yakın gelir bırakmasını ümit ediyoruz. 2018 yılıyla ilgili olarak gerek Almanya'da gerek İngiltere'de, Rusya'da, Ukrayna'da ve diğer ülkelerden geri dönüşler fevkalade iyidir. Ortalama geçen yıla göre erken rezervasyonlarda yüzde 40 itibarıyla bir artış var. Bu da önümüzdeki sezon iyi bir turizm sezonunu geçireceğimizi ortaya koyuyor"

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