Bakan Kurum: İstanbul'da 300 bin konutun acil bir şekilde dönüştürülmesi hedefi koyduk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 428 konut ile 69 ticari ünitenin ve Zeytinburnu Millet Bahçesi Temel atma törenine katıldı. Zeytinburnu Telsiz Mahallesi rezerv alanında gerçekleştirilen törende, Telsiz Mahallesi özel konut alanında 268 konut ve 14 ticari ünite, Beş Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 160 konut 55 ticari ünite olmak üzere toplam 428 konut 69 ticari ünitenin temeli atıldı.



Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ile Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut da katıldı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, "Hem Zeytinburnu için hem İstanbul için çok önemli bir gün. İnşallah İstanbul'un 39 ilçesinde bu anlayışla temellerimizi atacağız. Hem Zeytinburnu'muz hem İstanbul için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



"AYASOFYA'NIN ÜLKEMİZ VE İNSANLIK İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"



Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu'nca Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesini değerlendiren Kurum, "Tekrar cami olarak hizmet verecek olan tarihi Ayasofya caminin ülkemiz ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyorum. İnşallah biz de ecdadımızın torunları olarak aynı hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"PROJEMİZDE 428 DAİRE VE 69 İŞ YERİMİZ OLACAK"



Kentsel Dönüşüm Projesini değerlendiren Murat Kurum, "Bu muazzam projemizde 428 dairemiz ve 69 iş yerimiz olacak. Temelini attığımız bu projeyle birlikte Telsiz'de ve Merkez Efendi'de toplamda 1204 konut 219 da işyerimizi yapıp vatandaşlarımıza en kısa zamanda teslim edeceğiz. Temelini attığımız rezerv projenin hemen yanında Millet Bahçemizin temelini atıyoruz. 54 bin metrekarelik Millet Bahçemizde yürüyüş yolları, bisiklet yollarımızın olduğu, biyolojik göletinin olduğu içinde ecdadımızın aynı Ayasofya ve Sultanahmet'te olduğu gibi cami merkezli yeşil alan etrafında yerleşimi içeren anlayışla ecdadın bize öğrettiği gibi Zeytinburnu Merkezi'ne de bir meydan kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



"2012'DEN BU YANA 1 MİLYON 350 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK"



Deprem riski konusunda çalışmaların hızlıca sürdüğünü belirten Kurum, "Maalesef ülkemizin yüzde 66'sı deprem riski altında ve yaşayan nüfusumuzun da yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Son yüzyılda 6'nın üzerinde 60'a yakın deprem meydana geldi. Bu depremlerde 80 bin canımızı toprağa verdik. AK Parti iktidarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pek çok alanda olduğu gibi depreme hazırlık konusunda da devrim niteliğinde kararlar aldık. İnşallah bu yıl içerisinde 1 milyon rakamına ulaşacağız ve 1 milyon konut ile 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına almış olacağız. 2012'den bu yana 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. İstanbul'da 64 riskli bölgede 17 bin riskli yapımıza dair çalışmalarımızı hızlıca başlattık" şeklinde konuştu.



"İSTANBUL'UMUZDA 39 İLÇEDE 64 RİSKLİ ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YÜKSELİYOR"



İstanbul ile ilgili dönüşüm planlarını açıklayan Bakan Kurum, "İstanbul'da 300 bin konutun acil bir şekilde dönüştürülmesi hedefi koyduk. 2023 yılında tamamlamak istiyoruz. İstanbul'umuzda 39 ilçede 64 riskli alanda kentsel dönüşüm konutları yükseliyor. Ülkemizin her yerinde özellikle trafiğimizin yoğun olduğu alanlarda bir başka dönüşüm projemiz daha var. İhtiyaç olan her yerde dönüşüm alanları ilan etmek suretiyle katlı veya yer altı otoparkı yapacağız. Ve bu parselleri dönüşüme tabii tutacağız. Aynı zamanda da vatandaşımızla birlikte ortak çalışma yürüteceğiz. Hem şehirdeki trafik sorununu ve otopark sorununu halledecek adımlar atmış olacağız" dedi.



"KANAL İSTANBUL YÜZYILIN PROJESİDİR"



Temel atma töreninde yaptığı konuşmada Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük kentsel dönüşüm rezerv alanlarından biri de Kanal İstanbul güzergahımız. Kanal İstanbul'un 3 etabının çevre düzenini onayladık. Bu proje doğal su kaynaklarımızın, vatandaşımızın ve İstanbul Boğazının korunduğu örnek bir medeniyet projesidir. Planlama alanının yüzde 52'sini sosyal donatı alanı olarak belirledik. Ekolojik koridorlar açacağız ki İstanbul'umuz iklim değişikliğinden en az etkilensin. İçinde teknoloji merkezleri ve üniversiteler olacak. Gençlerimiz sonuna kadar yararlanacak. Konutlarımız zemin artı 3'ü, 4'ü geçmeyecek. Yeni yapılacak konutlardaki 500 bin nüfus öngörüyoruz, rezerv konutlar olacak. Yeni bir nüfusu bu alana getirmeyeceğiz. Kanal İstanbul yüzyılın projesidir. Kanal İstanbul ve diğer projelerimizin İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah İstanbul'umuza 54 bin metre kare yeşil alan kazandıracağız" ifadelerini kullandı.