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Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümü yapıldı.



Açıklamayı Gaziantep'te konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptı. Kentsel dönüşüme ilişkin son rakamları veren Kurum, şunları söyledi:

"Bunların büyük çoğunluğu bizim bakanlığımızı kapsıyor. Hakkaniyet ve gönül rızasını gözeterek tüm şehirlerimizin geleceğini düşünerek yapılması gerekenler üzerinde çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestodaki kalemlerden biri de kentsel dönüşümdü. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kartal'da 21 canımız gitti. Hepimiz çok üzüldük. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz, 5 yılda 15 milyon konutun dönüşümünü sağlamak."



KARTAL'DAKİ RİSKLİ BİNALAR



Murat Kurum, İstanbul Kartal'daki 9 riskli binanın boşaltıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Bina taşınma işlemleri ise bugün itibariyle tamamlandı. Biraz sonra da bakanlık ekiplerimiz bölgedeki 9 binanın da yıkımını gerçekleştirecek. Bunları yaparken hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Taşınma işi için ilgili bakanlıklarımızla, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 5'er bin lira para verdik. Onları güvenli bir şekilde sağlam binalara taşıdık. Riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza bin 500 liraya kadar kira yardımı yaptık, evine giremeyen vatandaşlarımıza da taşınması ve eşyasını alabilmesi için yaklaşık 40 bin lira ödeniyor."



81 İLE GÖNDERİLEN GENELGE



Riskli binaların yıkılmasının ardından TOKİ ve İller Bankası eliyle, birçok yerde yapıldığı gibi, vatandaşı mağdur etmeden kentsel dönüşüm sürecini yürüteceklerini anlatan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:



"Manifesto çerçevesinde tüm bakanlıklarımız kentsel dönüşümle ilgili her noktada çalışıyor. Dün 81 ile genelge yayınladık. Bu çerçevede riskli bina varsa, vatandaşın malını, canını riske atan bina varsa belediye başkanlarımız bunu tespit edecek, öncelik sırasına göre de kentsel dönüşüm strateji planı geliştirilecek. Strateji planı çerçevesinde de şehirlerimizde kentsel dönüşümü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun ve vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde gerçekleştirmiş alacağız. Hedefimiz, önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'deki 6,7 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Bu noktada bakanlık olarak her türlü fedakarlığa hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla arkadaşlarımız tüm Türkiye'ye ilişkin planlarını yaptılar, belediyelerimizle bu süreci yöneteceğiz. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte artık Türkiye'de riskli bina, deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalsın istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bir daha analar ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. Buna ilişkin kararlıyız. 81 ilimizde de bu çalışmayı kararlı şekilde yürüteceğiz."