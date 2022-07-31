USD

EUR

ALTIN(GRAM)

BITCOIN BITCOIN

ETHEREUM ETHEREUM

AVALANCHE AVALANCHE

SOLANA SOLANA

FANTOM FANTOM

LOOPRING LOOPRING

THE SANDBOX THE SANDBOX

KRIPTRADE’e üye olan herkese anında 20 TL değerinde TETHER hediye

Bakan Kurum'dan sosyal konut açıklaması

Bakan Murat Kurum, sosyal konut projesinin önümüzdeki ay açıklanacağını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.07.2022 - 17:08

Bakan Kurum'dan sosyal konut açıklaması

İlişkili Haberler

Konut fiyatlarında bir yılda yüzde 145 artış

Konut fiyatlarında bir yılda yüzde 145 artış

Konut satışları haziranda yüzde 11,7 arttı

Konut satışları haziranda yüzde 11,7 arttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı.

Pursaklar'da "TÜRK-İŞ 70. Yıl Hatıra Ormanı İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılan Kurum, burada bir konuşma yaptı.

Sosyal konut projesine değinen Kurum, "Önümüzdeki ay itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" dedi.

Sosyal konutların içinde, cami, okul, yeşil alanların olacağını ifade eden Kurum, "Aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini, 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız" diye konuştu.

"DÜNYADA BENZERİ YOK"

"Bugüne kadar TOKİ aracılığıyla 1.1 milyon konut yapılarak vatandaşlara teslim edildiğini söyleyen Kurum, "Dünyada, eşi benzeri olmayan bir projedir. Hiçbir ülke 20 yılda vatandaşına 1 milyon 100 bin konut yapıp da teslim edememiştir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun en önemli örneğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"KİRA ÖDER GİBİ" 

"Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay itibarıyla açıklayacağız" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Gerek altyapılı arsa ile gerek yapacağımız sosyal konutlarla gerekse şehirlerimizde istihdamı, yatırımı artıracak sanayi alanlarıyla birlikte bu projeyi müjdeleyeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Vatandaşlarımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecek."

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...