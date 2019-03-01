Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Belediyelerimizle birlikte yürüteceğimiz, Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde, İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız" dedi.



Bakan Kurum, Hatay Valiliğini ziyaret ederek burada Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi, Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.



Kurum, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, 8 bin yıllık geçmişe sahip, kadim şehir Hatay'da olduklarını belirterek, şehrin sorunlarını ve şehirdeki yaşam kalitesini arttıracak birçok projeyi istişare ettiklerini vurguladı. Kurum, yapılması gereken projelere ilişkin kararlar aldıklarını söyledi.



Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili, ilçelerdeki bazı mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, bunların kentin özüne, kültürüne, yerel mimariye uygun örnek projeler olduğunu kaydetti.



Hatay'ın bir taraftan sanayi bir taraftan da tarım şehri olduğunun altını çizen Kurum, tarım, turizm ve sanayinin geliştirilmesi için Valilikle birlikte ortak çalışma yürüteceklerini anlattı.



KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILIYOR



Tüm Türkiye'de valiliklere bir genelge gönderdiklerini, bu genelge kapsamında şehirdeki riskli alanların 3 ay içerisinde tespit edilerek kendilerine bildirilmesi talimatı verdiklerini anımsatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle bu tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Bizim de yılda 300 bin, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutu yapacağımızı biliyorsunuz, ifade etmiştik ve yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutumuzu da inşallah 20 yıl içerisinde dönüştürmek suretiyle Türkiye'de artık bir riskli bina olsun istemiyoruz. Bu kapsamda kentsel dönüşüme kredi vermek üzere İller Bankası Genel Müdürlüğümüzde geçtiğimiz günlerde yasalaşan kanun kapsamında, kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 50'ye kadar hibe desteği, kredi desteği vermek suretiyle yaklaşık 4 milyar liralık da kaynağı kentsel dönüşüm projelerine aktaracağız. Belediyelerimizle birlikte yürüteceğimiz, bizim Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde, İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız."



HATAY'DAKİ YENİ STAT EKİM AYINDA TAMAMLANACAK



Kurum, Hatay'a yapılacak yatırımlarla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



Hatayspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda çok güzel bir mücadele sergilediğini ifade eden Bakan Kurum, başarılarından dolayı takımı tebrik etti.



Hatayspor'a yeni bir stat yaptıklarının altını çizen Kurum, TOKİ eliyle yapılan inşaatın, ekim ayı içerisinde tamamlanacağını aktardı.



Eski stadın bulunduğu alanın da millet bahçesi olacağını hatırlatan Kurum, bunun projesinin de Hatay'a kazandırılacağını anlattı.



Tüm vatandaşların gönlüne girmek zorunda olduklarını kaydeden Kurum, "Önümüzdeki seçimler biliyorsunuz gönül belediyeciliği seçimi olacaktır. O yüzden biz, tüm Hataylı vatandaşlarımıza ulaşacak şekilde, hepsine dokunmak, hepsinin gönlüne girmek, kalbini fethetmek suretiyle bu projeleri gerçekleştirmek zorundayız." diye konuştu.



Kurum, Hatay'da tarihi binaların gün yüzüne çıkması için sokak sağlıklaştırma projesi yapacaklarının müjdesini de vererek, buna ilişkin Antakya Belediyesine gelecek hafta itibariyle 2 milyon lira hibe göndereceklerini sözlerine ekledi.

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