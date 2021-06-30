Bakan Muş: Haziran ayı ihracatında rekor bekliyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) haziran ayı meclis toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Bakan Muş, dış ticaret rakamlarında rekor beklediklerini "Haziran ayında rekor bir oran rekor bir rakam beklediğimizi buradan ifade etmek isterim. İnanıyorum ki 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatımızı Orta Vadeli Program'ın 2022 yılı hedefi olan 198 milyar dolara ulaştırarak, 200 milyar doların üzerine çıkartmış olacağız" sözleriyle duyurdu.

YEŞİL MUTABAKAT GÖRÜŞMELERİ



Bakan Muş, Yeşil mutabakat hakkında Avrupa Birliği ve üye ülkeler nezdinde girişimlerin sürdüğünü belirtti. "Çeşitli eylem planları hazırladık. Bununla alakalı yakın zamanda yayımlayacağımız bazı yönetmelik ya da genelgeler olabilir. Bu noktada yavaş yavaş sektörlerimizi buna hazırlamak istiyoruz" dedi.



"AMAÇ E-TİCARETTE PAYI ARTIRMAK"



Ticaret Bakanı, elektronik ticaret altyapısını geliştirmek için de çalışmaların sürdüğünü belirtti. “Amacımız Türkiye'nin elektronik ihracatçı tabanının genişlemesini, aynı zamanda büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarından daha fazla pay almasını sağlamaktır" diye konuştu.

Bakan Muş, yurt dışında açılması planlanan lojistik merkezlerin e-ihracatın artmasına katkı sağlayacağını da söyledi.