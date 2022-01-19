Bakan Nebati ekonomistlerle buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 22 Ocak cumartesi günü saat 14.30'da piyasa katılımcıları ve ekonomistlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplantı yapacak.

Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.



Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.