Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü: Fiyatlarda cesur adım için mutabık kaldık

Gıda sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık" açıklaması yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 12.05.2022 - 14:25 | Son Güncelleme : 12.05.2022 - 14:38

Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü: Fiyatlarda cesur adım için mutabık kaldık

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Hazine ve Maliye Bakanı , gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bakan Nebati, sektörlerin temsilcileriyle görüştü. Bakan Nebati, sektörlerin temsilcileriyle görüştü.

FİYATLARDA İNDİRİM SİNYALİ

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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