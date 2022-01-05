Bakan Nebati, iş dünyasının temsilcilerini kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.01.2022 - 16:34

Bakan Nebati, iş dünyasının temsilcilerini kabul etti

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Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların ayrıntılarını aktardı.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının ayrıntılı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.

Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

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