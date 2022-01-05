Bakan Nebati, iş dünyasının temsilcilerini kabul etti

Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.



Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların ayrıntılarını aktardı.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK



Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının ayrıntılı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.



Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.