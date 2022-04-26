Bakan Nebati: Turizmde hedefleri aşarız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrasında turizme ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin turizm sezonuna iyi bir giriş yaptığını belirten Bakan Nebati, Rusların ödeme sistemlerine uygulanan yaptırımların Türkiye'de MİR sistemi ile aşılabileceğini, MİR kart kullanan işletmelerin oranının şu an yüzde 15'lerde olduğunu, bankaların hızlı bir şekilde dağıtım yaptığını söyledi.

Haberler - NTV Haber - DHA 26.04.2022 - 12:09

Bakan Nebati: Turizmde hedefleri aşarız

İlişkili Haberler

Turizmde bayram yoğunluğu: 'Kopya site' tuzağına dikkat

Turizmde bayram yoğunluğu: 'Kopya site' tuzağına dikkat

Türk dizileri İspanyolların Türkiye'ye ilgisini artırdı

Türk dizileri İspanyolların Türkiye'ye ilgisini artırdı

Hazine ve Maliye Bakanı , Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna krizi sonrasında, Visa ve Master ödeme sistemlerinin Rusya'ya yaptırım kapsamında hizmetlerini durdurduğunu ve karar sonrasında Rus turistlerin bu kartlar ile yurt dışında harcama yapamadığının hatırlatılması üzerine, "Rusya'nın Mir sistemi var. Mir kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de Mir kart kullanan işletmelerin oranı yüzde 15'lerde, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak" dedi.

"İSTANBUL'DA MAYISTA DOLULUK YÜZDE 92'YE ÇIKIYOR"

Bakan Nebati, "Nisan ayında otellerdeki doluluk oranımız yüzde 68 civarında, mayıs ayından doluluk oranı yüzde 92 olacak. Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. ile beklentilerimiz çok iyi. 45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...