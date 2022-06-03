Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Nebati, Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranının Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleştiği böylece enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini söyledi.



Nebati, Twitter paylaşımında, "Atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set

çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki

düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz'' dedi.

Nebati ayrıca enflasyonla mücadelenin önümüzdeki dönemde

birinci öncelik olmaya devam edeceğini söyledi.

